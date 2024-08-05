Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кудрявцев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кудрявцев Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кудрявцев Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кудрявцев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Стефанович

Смерть
Неизвестно

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