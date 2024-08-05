Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кудрявцев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кудрявцев Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кудрявцев Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кудрявцев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Стефанович
Смерть
Неизвестно