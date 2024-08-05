Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Исидор Лукьянович

Мать: Марфа Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Кудрявцев (?) Василий (?) Стефанович

Мать ребёнка: Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Стефановна

Мать ребёнка: Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кудрявцев Антон Стефанович

Мать ребёнка: Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Кудрявцев Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Анна Константиновна

Смерть
После 1795

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