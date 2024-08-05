Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Исидор Лукьянович
Мать: Марфа Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кудрявцев (?) Василий (?) Стефанович
Мать ребёнка: Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Стефановна
Мать ребёнка: Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кудрявцев Антон Стефанович
Мать ребёнка: Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кудрявцев Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Анна Константиновна
Смерть
После 1795