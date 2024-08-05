Кудрявцев Георгий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Кудрявцев Григорий Стефанович
Мать: Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кудрявцев Пётр Георгиевич
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
03.05.1797
Сын: Кудрявцев Иван Георгиевич
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кудрявцев Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно