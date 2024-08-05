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Кудрявцев Георгий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Кудрявцев Григорий Стефанович

Мать: Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Кудрявцев Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
03.05.1797

Сын: Кудрявцев Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кудрявцев Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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