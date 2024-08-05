Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти03.10.1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кудрявцев (?) Василий (?) Стефанович
Отец ребёнка: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Стефановна
Отец ребёнка: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кудрявцев Антон Стефанович
Отец ребёнка: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кудрявцев Григорий Стефанович
Отец ребёнка: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)
Смерть
03.10.1780