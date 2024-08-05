Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

03.10.1780

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)

Рождение ребёнка
1749

Сын: Кудрявцев (?) Василий (?) Стефанович

Отец ребёнка: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Стефановна

Отец ребёнка: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кудрявцев Антон Стефанович

Отец ребёнка: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)

Рождение ребёнка
1758

Сын: Кудрявцев Григорий Стефанович

Отец ребёнка: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)

Смерть
03.10.1780

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