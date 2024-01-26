Лещенко (Никифирова) Мария Максимовна
Место рожденияхутор Суховский Нехаевский район Сталинградская область, СССР
Дата рождения1901
Дата смерти14.12.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Никифоров Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Лещенко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Лещенко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1928
Отец ребёнка: Лещенко Иван Васильевич
Смерть
14.12.1966
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область