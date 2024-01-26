Лещенко (Никифирова) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко (Никифирова) Мария Максимовна

Место рождения

хутор Суховский Нехаевский район Сталинградская область, СССР

Дата рождения

1901

Дата смерти

14.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Никифоров Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Лещенко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лещенко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Лещенко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лещенко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1928

Сын: Лещенко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Лещенко Иван Васильевич

Смерть
14.12.1966
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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