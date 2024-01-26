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Лещенко Иван Васильевич

Место рождения

хутор Суховский Нехаевский район Сталинградская область, СССР

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лещенко Василий

Мать: Лещенко Мария

Рождение ребёнка
1924

Сын: Лещенко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Лещенко (Никифирова) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Лещенко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лещенко (Никифирова) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
21.09.1928

Сын: Лещенко Виктор Иванович

Мать ребёнка: Лещенко (Никифирова) Мария Максимовна

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