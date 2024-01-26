Лещенко Иван Васильевич
Место рожденияхутор Суховский Нехаевский район Сталинградская область, СССР
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лещенко Василий
Мать: Лещенко Мария
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Лещенко (Никифирова) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Лещенко (Никифирова) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
21.09.1928
Мать ребёнка: Лещенко (Никифирова) Мария Максимовна