Лещенко Виктор Иванович
Место рождениясело Манино Воронежская область, Россия
Дата рождения21.09.1928
Дата смерти10.09.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1928
Бракосочетание
?.09.1951
Рождение ребёнка
11.02.1953
Дочь: Урюпинская (Лещенко) Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Лещенко (Калашникова) Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
09.01.1959
Сын: Лещенко Николай Викторович
Мать ребёнка: Лещенко (Калашникова) Раиса Михайловна
Смерть
10.09.2000