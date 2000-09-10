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Лещенко Виктор Иванович

Место рождения

село Манино Воронежская область, Россия

Дата рождения

21.09.1928

Дата смерти

10.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1928

Отец: Лещенко Иван Васильевич

Мать: Лещенко (Никифирова) Мария Максимовна

Бракосочетание
?.09.1951

Жена: Лещенко (Калашникова) Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
11.02.1953

Дочь: Урюпинская (Лещенко) Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Лещенко (Калашникова) Раиса Михайловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.01.1959

Сын: Лещенко Николай Викторович

Мать ребёнка: Лещенко (Калашникова) Раиса Михайловна

Смерть
10.09.2000
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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