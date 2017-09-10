Лещенко (Калашникова) Раиса Михайловна
Место рожденияКозельск Московская область, Россия
Дата рождения22.07.1932
Дата смерти10.09.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1932
Бракосочетание
?.09.1951
Рождение ребёнка
11.02.1953
Дочь: Урюпинская (Лещенко) Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Лещенко Виктор Иванович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.01.1959
Сын: Лещенко Николай Викторович
Отец ребёнка: Лещенко Виктор Иванович
Смерть
10.09.2017