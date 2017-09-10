Лещенко (Калашникова) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко (Калашникова) Раиса Михайловна

Место рождения

Козельск Московская область, Россия

Дата рождения

22.07.1932

Дата смерти

10.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1932

Отец: Калашников Михаил Николаевич

Мать: Гребенникова (Калашникова) (Краснова) Матрёна Пахомовна

Бракосочетание
?.09.1951

Муж: Лещенко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1953

Дочь: Урюпинская (Лещенко) Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Лещенко Виктор Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.01.1959

Сын: Лещенко Николай Викторович

Отец ребёнка: Лещенко Виктор Иванович

Смерть
10.09.2017

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