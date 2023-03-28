хутор Суховский 1-й, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Суховский 1-й

Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Бурацкая станица
4289Суховский хутор, Бурацкой станицы, при балке Сухой602136249258Хуторское правление, приходское училище584506
Хоперский округ, Луковская станица
4290Суховский хутор, Луковской станицы, при балке Сухой-Лог5312582902455325

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Нехаевский район
13739Суховский 1-йхутор50°25,0' с.ш.41°50,0' в.д.M-37-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Нехаевский муниципальный район, Тишанское сельское поселение
18634444151х Суховский 1-йхутор

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