Симонов Алексей Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Симонов Артем Епимахович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Симонова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Симонова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1859
Дочь: (Симонова) Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Симонова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1860
Дочь: (Симонова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Симонова Матрена Ивановна
Бракосочетание
До 1863
Рождение ребёнка
12.01.1863
Сын: Симонов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Симонова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1864
Дочь: (Симонова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Симонова (Федорова) Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Симонова (Федорова) Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
21.03.1870
Мать ребёнка: Симонова (Федорова) Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
17.02.1874
Дочь: (Симонова) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Симонова (Федорова) Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
07.08.1875
Дочь: (Симонова) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Симонова (Федорова) Пелагея Александровна
Бракосочетание
До 1878
Бракосочетание
19.01.1879
Смерть
Неизвестно