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Симонов Алексей Артемьевич

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Симонов Артем Епимахович

Мать: ?

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Симонова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Симонова Матрена Ивановна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1859

Дочь: (Симонова) Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Симонова Матрена Ивановна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1860

Дочь: (Симонова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Симонова Матрена Ивановна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1863

Жена: Симонова Матрена Ивановна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1863

Сын: Симонов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Симонова Матрена Ивановна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1864

Дочь: (Симонова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Симонова (Федорова) Пелагея Александровна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Симонов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Симонова (Федорова) Пелагея Александровна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1870

Сын: Симонов Марк Алексеевич

Мать ребёнка: Симонова (Федорова) Пелагея Александровна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1874

Дочь: (Симонова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Симонова (Федорова) Пелагея Александровна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1875

Дочь: (Симонова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Симонова (Федорова) Пелагея Александровна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1878

Жена: Симонова (Федорова) Пелагея Александровна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.01.1879

Жена: (Колмыкова) Елена Тимофеевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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