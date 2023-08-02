Симонова Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти11.01.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Симонова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич
Рождение ребёнка
01.08.1859
Дочь: (Симонова) Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич
Рождение ребёнка
27.10.1860
Дочь: (Симонова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич
Бракосочетание
До 1863
Смерть
11.01.1863
Рождение ребёнка
12.01.1863
Сын: Симонов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич