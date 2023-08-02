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Симонова Матрена Ивановна

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

11.01.1863

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Симонова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1859

Дочь: (Симонова) Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1860

Дочь: (Симонова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1863

Муж: Симонов Алексей Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.01.1863
Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1863

Сын: Симонов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

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