Симонова (Федорова) Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Федорова) Пелагея Александровна

Место рождения

Можга, город Можга, Удмуртская Республика

Дата рождения

1844

Дата смерти

До 1878

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.07.1864

Дочь: (Симонова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Симонов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1870

Сын: Симонов Марк Алексеевич

Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1874

Дочь: (Симонова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1875

Дочь: (Симонова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1878

Муж: Симонов Алексей Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1878
Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

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