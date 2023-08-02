Симонова (Федорова) Пелагея Александровна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиДо 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1864
Дочь: (Симонова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич
Рождение ребёнка
21.03.1870
Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич
Рождение ребёнка
17.02.1874
Дочь: (Симонова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич
Рождение ребёнка
07.08.1875
Дочь: (Симонова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Симонов Алексей Артемьевич
Бракосочетание
До 1878
Смерть
До 1878