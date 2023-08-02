Симонов Артем Епимахович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Симонов Епимах Саввич
Мать: Симонова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Симонов Спиридон Артемьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Симонов Алексей Артемьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: (Симонова) Параскева Артемьева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно