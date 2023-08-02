Симонов Артем Епимахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонов Артем Епимахович

Симонов Артем Епимахович

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Симонов Епимах Саввич

Мать: Симонова Матрона

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Симонов Спиридон Артемьевич

Мать ребёнка: ?

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Симонов Яков Артемьевич

Мать ребёнка: ?

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Симонов Алексей Артемьевич

Мать ребёнка: ?

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: (Симонова) Параскева Артемьева

Мать ребёнка: ?

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.