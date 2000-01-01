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Астафьев Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1889

Отец: Астафьев Григорий Алексеев

Мать: Астафьева Александра Максимова

Рождение ребёнка
19.12.1908

Сын: Астафьев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Астафьева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.10.1911

Сын: Астафьев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Астафьева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.03.1917

Сын: Астафьев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Астафьева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.04.1918

Сын: Астафьев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Астафьева Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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