Астафьев Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1889
Рождение ребёнка
19.12.1908
Сын: Астафьев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Астафьева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.10.1911
Сын: Астафьев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Астафьева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.03.1917
Сын: Астафьев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Астафьева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.04.1918
Сын: Астафьев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Астафьева Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно