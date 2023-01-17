Астафьев Григорий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти07.02.1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Астафьев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1888
Мать ребёнка: Астафьева Александра Максимова
Рождение ребёнка
22.12.1889
Сын: Астафьев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Астафьева Александра Максимова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Астафьев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Астафьева Александра Максимова
Рождение ребёнка
13.05.1900
Мать ребёнка: Астафьева Александра Максимова
Смерть
07.02.1922