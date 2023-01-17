Астафьев Григорий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Григорий Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

07.02.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Астафьев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1888

Мать ребёнка: Астафьева Александра Максимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.12.1889

Сын: Астафьев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Астафьева Александра Максимова

Рождение ребёнка
1896

Сын: Астафьев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Астафьева Александра Максимова

Рождение ребёнка
13.05.1900

Мать ребёнка: Астафьева Александра Максимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.02.1922
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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