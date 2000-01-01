Астафьева Александра Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1889
Сын: Астафьев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Астафьев Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1896
Сын: Астафьев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Астафьев Григорий Алексеев
Смерть
Неизвестно