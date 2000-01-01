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Астафьев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1918

Дата смерти

10.07.1985

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1918

Отец: Астафьев Василий Григорьевич

Мать: Астафьева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астафьева Федосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Федосия Ивановна

Смерть
10.07.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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