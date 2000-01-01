Астафьев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1918
Дата смерти10.07.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астафьева Федосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область