Астафьева Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1908

Сын: Астафьев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Астафьев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
08.10.1911

Сын: Астафьев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Астафьев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
07.03.1917

Сын: Астафьев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Астафьев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
15.04.1918

Сын: Астафьев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Астафьев Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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