Астафьева Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1908
Сын: Астафьев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Астафьев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.10.1911
Сын: Астафьев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Астафьев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
07.03.1917
Сын: Астафьев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Астафьев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
15.04.1918
Сын: Астафьев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Астафьев Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно