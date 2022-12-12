Самихова Гайнур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович
Дочь: Нигаматьянова Жанна Мухаметдиновна
Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович
Сын: Самихов Марс Мухаметдинович
Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович
Сын: Самихов Олег Мухаметдинович
Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович
Дочь: Латипова Санна Мухаметдиновна
Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович
Сын: Самихов Рауль Мухаметдинович
Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович
Сын: Самихов Акшур Мухаметдинович
Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович
Дочь: Сафина Венера Мухаметдиновна
Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович