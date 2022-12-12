Самихова Гайнур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамихова Гайнур

Самихова Гайнур

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Нигаматьянова Жанна Мухаметдиновна

Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Самихов Марс Мухаметдинович

Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Рождение ребёнка
01.02.1952

Сын: Самихов Олег Мухаметдинович

Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латипова Санна Мухаметдиновна

Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самихов Рауль Мухаметдинович

Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самихов Акшур Мухаметдинович

Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафина Венера Мухаметдиновна

Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close