Самихов Акшур Мухаметдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самихов Акшур Мухаметдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Мать: Самихова Гайнур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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