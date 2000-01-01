Самихов Марс Мухаметдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти19.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович
Мать: Самихова Гайнур
Рождение ребёнка
24.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.01.1990