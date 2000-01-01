Самихов Марс Мухаметдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самихов Марс Мухаметдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

19.01.1990

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Мать: Самихова Гайнур

Рождение ребёнка
24.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.01.1990
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