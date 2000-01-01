Сафина (Самихова) Венера Мухаметдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович
Мать: Самихова Гайнур
Рождение ребёнка
11.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафин Фирс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафин Фирс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафин Фирс
Смерть
Неизвестно