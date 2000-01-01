Сафина (Самихова) Венера Мухаметдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафина (Самихова) Венера Мухаметдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Мать: Самихова Гайнур

Рождение ребёнка
11.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Фирс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Фирс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафин Фирс

Смерть
Неизвестно
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