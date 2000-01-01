Сафин Фирс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафин Фирс

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Венера Мухаметдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Венера Мухаметдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафина Венера Мухаметдиновна

Смерть
Неизвестно
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