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Безсонов Роман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826 ст.

Дата смерти

1872 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Петропавловская церковь г.Барнаул ГААК ф.26 оп1 д.760 (исповедальные росписи 1868г
Бракосочетание
Вычислено 1851

Жена: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна

по рождению первого ребенка ГАТО ф.263 оп1д.111
Бракосочетание
Вычислено 1851

Жена: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.09.1852 ст.

Дочь: Безсонова Софья Романовна

Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Записано в Петропавловской церкви г.Барнаула (ГАТО) ф.262 оп1 д.111 стр 39-40 об.
Рождение ребёнка
12.12.1853

Сын: Безсонов Евгений Романович

Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Безсонова Елизавета Романовна

Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.09.1857

Дочь: Безсонова Надежда Романовна

Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Запись МК Петропавдовской церкви г. Барнаула ГАТО ф.170 оп.10 д.131
Рождение ребёнка
1859 или 1860 ст.

Сын: Безсонов Константин Романович

Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Петропавловская церковь г.Барнаул ГААК ф.26 оп1 д.760 (исповедальные росписи 1868г
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Безсонова Анна Романовна

Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Безсонова Мария Романовна

Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
1872 ст.
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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