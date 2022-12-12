Безсонов Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826 ст.
Дата смерти1872 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Петропавловская церковь г.Барнаул ГААК ф.26 оп1 д.760 (исповедальные росписи 1868г
Бракосочетание
Вычислено 1851
по рождению первого ребенка ГАТО ф.263 оп1д.111
Бракосочетание
Вычислено 1851
Рождение ребёнка
12.09.1852 ст.
Дочь: Безсонова Софья Романовна
Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна
Записано в Петропавловской церкви г.Барнаула (ГАТО) ф.262 оп1 д.111 стр 39-40 об.
Рождение ребёнка
12.12.1853
Сын: Безсонов Евгений Романович
Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Безсонова Елизавета Романовна
Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
20.09.1857
Дочь: Безсонова Надежда Романовна
Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна
Запись МК Петропавдовской церкви г. Барнаула ГАТО ф.170 оп.10 д.131
Рождение ребёнка
1859 или 1860 ст.
Сын: Безсонов Константин Романович
Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна
Петропавловская церковь г.Барнаул ГААК ф.26 оп1 д.760 (исповедальные росписи 1868г
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Безсонова Анна Романовна
Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Безсонова Мария Романовна
Мать ребёнка: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна
Смерть
1872 ст.