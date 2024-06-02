Безсонова Софья Романовна
Место рождения
Дата рождения12.09.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1852 ст.
Записано в Петропавловской церкви г.Барнаула (ГАТО) ф.262 оп1 д.111 стр 39-40 об.
Крещение
14.09.1852 ст.
восприемники : барнаульской горной конторы мастер Степан Марков Цветиков и барнаульского мещанина Павла Стефана Коноплина жена-Ольга Егоровна
Смерть
Неизвестно