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Безсонова Софья Романовна

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

12.09.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1852 ст.

Отец: Безсонов Роман Иванович

Мать: Дитятева Анастасия Егоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Записано в Петропавловской церкви г.Барнаула (ГАТО) ф.262 оп1 д.111 стр 39-40 об.
Крещение
14.09.1852 ст.
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
восприемники : барнаульской горной конторы мастер Степан Марков Цветиков и барнаульского мещанина Павла Стефана Коноплина жена-Ольга Егоровна
Смерть
Неизвестно

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