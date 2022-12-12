Безсонова Надежда Романовна
Место рождения
Дата рождения20.09.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1857
Запись МК Петропавдовской церкви г. Барнаула ГАТО ф.170 оп.10 д.131
Крещение
29.09.1857 ст.
Восприемники : Барнаульской горной конторы мастеровой Степан Марков Цветиков и барннаульского мещанина Павла Стефана Коноплина жена Ольга Егорова л.39 ГАТО ф.170 оп.10 д.131
Смерть
Неизвестно