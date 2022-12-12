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Безсонова Надежда Романовна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

20.09.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1826 г.р.

Мать

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1857

Отец: Безсонов Роман Иванович

Мать: Неизвестно Безсонова Анастасия Егоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Запись МК Петропавдовской церкви г. Барнаула ГАТО ф.170 оп.10 д.131
Крещение
29.09.1857 ст.
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Восприемники : Барнаульской горной конторы мастеровой Степан Марков Цветиков и барннаульского мещанина Павла Стефана Коноплина жена Ольга Егорова л.39 ГАТО ф.170 оп.10 д.131
Смерть
Неизвестно
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