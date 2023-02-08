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Рамазанов Файзулла

Место рождения

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Рамазанов Рахимкул

Мать: Рамазанова (Кунаккулова) Гильзябича

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Гатаулла

Мать ребёнка: Рамазанова Бибимарфа

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамазанова Бибимарфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Халиулла (Хайбулла)

Мать ребёнка: Рамазанова Бибимарфа

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рамазанова) Хадича

Мать ребёнка: Рамазанова Бибимарфа

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1895

Сын: Рамазанов Габдулла

Мать ребёнка: Рамазанова Бибимарфа

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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