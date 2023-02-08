Рамазанов Файзулла
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Гатаулла
Мать ребёнка: Рамазанова Бибимарфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рамазанова Бибимарфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Халиулла (Хайбулла)
Мать ребёнка: Рамазанова Бибимарфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рамазанова) Хадича
Мать ребёнка: Рамазанова Бибимарфа
Рождение ребёнка
25.06.1895
Сын: Рамазанов Габдулла
Мать ребёнка: Рамазанова Бибимарфа
Смерть
Неизвестно