Рамазанова (Кунаккулова) Гильзябича
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1839
Муж: Рамазанов Рахимкул
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рамазанов Гирфатулла
Отец ребёнка: Рамазанов Рахимкул
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Бибивадига
Отец ребёнка: Рамазанов Рахимкул
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бибимагрифа
Отец ребёнка: Рамазанов Рахимкул
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Рамазанов Халиулла
Отец ребёнка: Рамазанов Рахимкул
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рамазанов Файзулла
Отец ребёнка: Рамазанов Рахимкул
Смерть
Неизвестно