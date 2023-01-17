Рамазанова (Кунаккулова) Гильзябича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанова (Кунаккулова) Гильзябича

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1839

Муж: Рамазанов Рахимкул

Рождение ребёнка
1840

Сын: Рамазанов Гирфатулла

Отец ребёнка: Рамазанов Рахимкул

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Бибивадига

Отец ребёнка: Рамазанов Рахимкул

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бибимагрифа

Отец ребёнка: Рамазанов Рахимкул

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Рамазанов Халиулла

Отец ребёнка: Рамазанов Рахимкул

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Рамазанов Файзулла

Отец ребёнка: Рамазанов Рахимкул

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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