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Рамазанов Рахимкул

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Место рождения

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Юзеев Рамазан

Мать: Хабида (Хабиба)

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1839

Жена: Рамазанова Гильзябича

Рождение ребёнка
1840

Сын: Рамазанов Гирфатулла

Мать ребёнка: Рамазанова Гильзябича

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Бибивадига

Мать ребёнка: Рамазанова Гильзябича

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бибимагрифа

Мать ребёнка: Рамазанова Гильзябича

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Рамазанов Халиулла

Мать ребёнка: Рамазанова Гильзябича

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Рамазанов Файзулла

Мать ребёнка: Рамазанова Гильзябича

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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