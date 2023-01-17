Рамазанов Рахимкул
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Юзеев Рамазан
Мать: Хабида (Хабиба)
Бракосочетание
Около 1839
Жена: Рамазанова Гильзябича
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рамазанов Гирфатулла
Мать ребёнка: Рамазанова Гильзябича
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Бибивадига
Мать ребёнка: Рамазанова Гильзябича
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бибимагрифа
Мать ребёнка: Рамазанова Гильзябича
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Рамазанов Халиулла
Мать ребёнка: Рамазанова Гильзябича
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рамазанов Файзулла
Мать ребёнка: Рамазанова Гильзябича
Смерть
Неизвестно