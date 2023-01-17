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Рамазанов Габдулла

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Место рождения

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.06.1895

Дата смерти

04.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1895

Отец: Рамазанов Файзулла

Мать: Рамазанова Бибимарфа

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1923

Сын: Рамазанов Габидулла

Мать ребёнка: Рамазанова Мадхи Камал

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
20.02.1942
Кармаскалинский РВК
Призван Кармаскалинским РВК
Смерть
04.02.1945
Латвийская ССР, Елгавский уезд, Ауце вол., д.Кунзини (так записано в донесении о потерях)
Причина смерти: На войне | Латвийская ССР, Митаевский р-н, д. Кундзини
Похороны
Неизвестно
Латвийская ССР, Митаевский р-н, д. Кундзини
неизвестно
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