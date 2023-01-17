Рамазанов Габдулла
Место рождения
Дата рождения25.06.1895
Дата смерти04.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1895
Отец: Рамазанов Файзулла
Мать: Рамазанова Бибимарфа
Рождение ребёнка
05.04.1923
Сын: Рамазанов Габидулла
Мать ребёнка: Рамазанова Мадхи Камал
Военная служба
20.02.1942
Кармаскалинский РВК
Призван Кармаскалинским РВК
Смерть
04.02.1945
Латвийская ССР, Елгавский уезд, Ауце вол., д.Кунзини (так записано в донесении о потерях)
Причина смерти: На войне | Латвийская ССР, Митаевский р-н, д. Кундзини
Похороны
Неизвестно
Латвийская ССР, Митаевский р-н, д. Кундзини
неизвестно