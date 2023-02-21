Рамазанова Бибимарфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанова Бибимарфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Хайретдин

Мать: ?

Рождение ребёнка
25.06.1895

Сын: Рамазанов Габдулла

Отец ребёнка: Рамазанов Файзулла

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хадича

Отец ребёнка: Рамазанов Файзулла

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Гатаулла

Отец ребёнка: Рамазанов Файзулла

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Халиулла (Хайбулла)

Отец ребёнка: Рамазанов Файзулла

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазанов Файзулла

Смерть
Неизвестно
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