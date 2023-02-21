Рамазанова Бибимарфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.1895
Сын: Рамазанов Габдулла
Отец ребёнка: Рамазанов Файзулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадича
Отец ребёнка: Рамазанов Файзулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Гатаулла
Отец ребёнка: Рамазанов Файзулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Халиулла (Хайбулла)
Отец ребёнка: Рамазанов Файзулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рамазанов Файзулла
Смерть
Неизвестно