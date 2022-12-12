Науменко Константинь Иларионовь
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Бракосочетание
20.01.1906
Бракосочетание
20.01.1906
Рождение ребёнка
16.08.1907
Дочь: Иулиания Константинова
Мать ребёнка: Науменко Агрипина Дмитриева
Рождение ребёнка
23.04.1912
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Науменко Агрипина Дмитриева
Рождение ребёнка
28.02.1915
Дочь: Евдокия Константинова
Мать ребёнка: Науменко Агрипина Дмитриева
Рождение ребёнка
30.03.1917
Сын: Науменко Иоаннь Константиновь
Мать ребёнка: Науменко Агрипина Дмитриева
Смерть
Неизвестно