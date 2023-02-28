Науменко (Хорошко) Агрипина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Хорошко) Агрипина Дмитриева

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Место рождения

Андреевка

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1906

Муж: Науменко Константинь Иларионовь

Бракосочетание
20.01.1906

Муж: Науменко Константинь Иларионовь

Рождение ребёнка
16.08.1907

Дочь: Иулиания Константинова

Отец ребёнка: Науменко Константинь Иларионовь

Рождение ребёнка
23.04.1912

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Науменко Константинь Иларионовь

Рождение ребёнка
28.02.1915

Дочь: Евдокия Константинова

Отец ребёнка: Науменко Константинь Иларионовь

Рождение ребёнка
30.03.1917

Сын: Науменко Иоаннь Константиновь

Отец ребёнка: Науменко Константинь Иларионовь

Смерть
Неизвестно
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