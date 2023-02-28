Науменко (Хорошко) Агрипина Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1906
Бракосочетание
20.01.1906
Рождение ребёнка
16.08.1907
Дочь: Иулиания Константинова
Отец ребёнка: Науменко Константинь Иларионовь
Рождение ребёнка
23.04.1912
Дочь: Анна Константинова
Отец ребёнка: Науменко Константинь Иларионовь
Рождение ребёнка
28.02.1915
Дочь: Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Науменко Константинь Иларионовь
Рождение ребёнка
30.03.1917
Сын: Науменко Иоаннь Константиновь
Отец ребёнка: Науменко Константинь Иларионовь
Смерть
Неизвестно