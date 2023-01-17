Науменко (Кирощукова) Елена Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1879
Бракосочетание
22.10.1879
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Науменко Константинь Иларионовь
Отец ребёнка: Науменко Илларионь Федоровь
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Марфа Илларионова
Отец ребёнка: Науменко Илларионь Федоровь
Рождение ребёнка
17.03.1903
Сын: Науменко Федорь Илларионовь
Отец ребёнка: Науменко Илларионь Федоровь
Рождение ребёнка
21.10.1904
Дочь: Анастасия Илларионова
Отец ребёнка: Науменко Илларионь Федоровь
Смерть
Неизвестно