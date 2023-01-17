Науменко (Кирощукова) Елена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Кирощукова) Елена Дмитриева

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Место рождения

Андреевка

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Науменко Илларионь Федоровь

Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Науменко Илларионь Федоровь

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Науменко Константинь Иларионовь

Отец ребёнка: Науменко Илларионь Федоровь

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Марфа Илларионова

Отец ребёнка: Науменко Илларионь Федоровь

Рождение ребёнка
17.03.1903

Сын: Науменко Федорь Илларионовь

Отец ребёнка: Науменко Илларионь Федоровь

Рождение ребёнка
21.10.1904

Дочь: Анастасия Илларионова

Отец ребёнка: Науменко Илларионь Федоровь

Смерть
Неизвестно
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