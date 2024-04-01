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Плесовских Евдокия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Николай Унтер Оф. Д. Бугровой Иванов

Отец ребёнка: Плесовских Иван Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Плесовских) Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Плесовских Иван Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Яков Иванов

Отец ребёнка: Плесовских Иван Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуклина (Плесовских?) Елена Иванова

Отец ребёнка: Плесовских Иван Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Иван Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Семенов

Рождение ребёнка
16.09.1851

Дочь: Григорова (Плесовских) Софья Иванова

Отец ребёнка: Плесовских Иван Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Семенов

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Богоданова (Плесовских) Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Плесовских Иван Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Семенов

Смерть
Неизвестно

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