Плесовских Иван Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Иван Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

15.04.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Плесовских Семен Крест. Д. Зарослой

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Николай Унтер Оф. Д. Бугровой Иванов

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Плесовских) Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Яков Иванов

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуклина (Плесовских?) Елена Иванова

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
16.09.1851

Дочь: Григорова (Плесовских) Софья Иванова

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Богоданова (Плесовских) Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Николаева

Смерть
15.04.1873

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