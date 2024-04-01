Плесовских Иван Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти15.04.1873
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
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Рождение
Около 1811
Отец: Плесовских Семен Крест. Д. Зарослой
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесовских Николай Унтер Оф. Д. Бугровой Иванов
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Плесовских) Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуклина (Плесовских?) Елена Иванова
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1851
Дочь: Григорова (Плесовских) Софья Иванова
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Богоданова (Плесовских) Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Николаева
Смерть
15.04.1873