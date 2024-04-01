Плесовских Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1872
Дочь: Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Плесовских Софья Афанасьева
Рождение ребёнка
26.08.1873
Мать ребёнка: Плесовских Софья Афанасьева
Рождение ребёнка
13.04.1875
Сын: Плесовских Мартин Яковлев
Мать ребёнка: Плесовских Софья Афанасьева
Рождение ребёнка
08.04.1877
Сын: Плесовских Родион Яковлев
Мать ребёнка: Плесовских Софья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно