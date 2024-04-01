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Плесовских Яков Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плесовских Иван Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Семенов

Мать: Плесовских Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
13.04.1872

Дочь: Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Плесовских Софья Афанасьева

Рождение ребёнка
26.08.1873

Сын: Плесовских Иван Яковлев

Мать ребёнка: Плесовских Софья Афанасьева

Рождение ребёнка
13.04.1875

Сын: Плесовских Мартин Яковлев

Мать ребёнка: Плесовских Софья Афанасьева

Рождение ребёнка
08.04.1877

Сын: Плесовских Родион Яковлев

Мать ребёнка: Плесовских Софья Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Софья Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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