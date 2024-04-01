Плесовских Софья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1872
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Плесовских Яков Иванов
Рождение ребёнка
26.08.1873
Отец ребёнка: Плесовских Яков Иванов
Рождение ребёнка
13.04.1875
Сын: Плесовских Мартин Яковлев
Отец ребёнка: Плесовских Яков Иванов
Рождение ребёнка
08.04.1877
Сын: Плесовских Родион Яковлев
Отец ребёнка: Плесовских Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно