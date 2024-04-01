Плесовских Софья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Софья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1872

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Плесовских Яков Иванов

Рождение ребёнка
26.08.1873

Сын: Плесовских Иван Яковлев

Отец ребёнка: Плесовских Яков Иванов

Рождение ребёнка
13.04.1875

Сын: Плесовских Мартин Яковлев

Отец ребёнка: Плесовских Яков Иванов

Рождение ребёнка
08.04.1877

Сын: Плесовских Родион Яковлев

Отец ребёнка: Плесовских Яков Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Яков Иванов

Смерть
Неизвестно
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