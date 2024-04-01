Григорова (Плесовских) Софья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1851
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Василий Евстафиев
Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев
Бракосочетание
30.01.1872
М. 18 Ж. 20
Рождение ребёнка
10.12.1872
Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев
Воспр. Вас. Ден. Сорокин
Рождение ребёнка
14.01.1874
Дочь: (Григорова) Татьяна Евстафиева
Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев
Рождение ребёнка
07.11.1875
Дочь: (Григорова) Матрона Евстафиева
Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев
Рождение ребёнка
28.11.1877
Сын: Григоров Стефан Евстафиев
Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев
Рождение ребёнка
07.02.1883
Сын: Григоров Порфений Евстафиев
Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев
Рождение ребёнка
23.10.1884
Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев
Рождение ребёнка
14.12.1889
Сын: Григоров Стефан Евстафиев
Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев
Рождение ребёнка
05.09.1892
Дочь: (Григорова) Марфа Евстафиева
Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев
Смерть
Неизвестно