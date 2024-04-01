Григорова (Плесовских) Софья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорова (Плесовских) Софья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1851

Отец: Плесовских Иван Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Семенов

Мать: Плесовских Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Василий Евстафиев

Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев

Бракосочетание
30.01.1872

Муж: Григоров Евстафий Матвеев

М. 18 Ж. 20
Рождение ребёнка
10.12.1872

Сын: Григоров Никон Евстафиев

Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев

Воспр. Вас. Ден. Сорокин
Рождение ребёнка
14.01.1874

Дочь: (Григорова) Татьяна Евстафиева

Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев

Рождение ребёнка
07.11.1875

Дочь: (Григорова) Матрона Евстафиева

Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев

Рождение ребёнка
28.11.1877

Сын: Григоров Стефан Евстафиев

Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев

Рождение ребёнка
07.02.1883

Сын: Григоров Порфений Евстафиев

Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев

Рождение ребёнка
23.10.1884

Сын: Григоров Яков Евстафиев

Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев

Рождение ребёнка
14.12.1889

Сын: Григоров Стефан Евстафиев

Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев

Рождение ребёнка
05.09.1892

Дочь: (Григорова) Марфа Евстафиева

Отец ребёнка: Григоров Евстафий Матвеев

Смерть
Неизвестно

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