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Рыбаков Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбаков Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рыбаков Василий Петрович

Мать ребёнка: Рыбакова Акулина Степановна

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Рыбаков Николай Петрович

Мать ребёнка: Рыбакова Акулина Степановна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Рыбаков Николай Петрович

Мать ребёнка: Рыбакова Акулина Степановна

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.11.1938

Сын: Рыбаков Александр Петрович

Мать ребёнка: Рыбакова Акулина Степановна

Комаровка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Рыбаков Виктор Петрович

Мать ребёнка: Рыбакова Акулина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Акулина Степановна

Смерть
Неизвестно
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