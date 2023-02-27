Рыбаков Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбаков Семен
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Рыбакова Акулина Степановна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Рыбакова Акулина Степановна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Рыбакова Акулина Степановна
Рождение ребёнка
05.11.1938
Сын: Рыбаков Александр Петрович
Мать ребёнка: Рыбакова Акулина Степановна
Комаровка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Рыбакова Акулина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно