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Рыбаков Василий Петрович
Рыбаков Василий Петрович
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Место рождения
Малая Сердоба
, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Дата рождения
1924
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Рыбаков Петр Семенович
Мать
Рыбакова Акулина Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Рыбаков Петр Семенович
Мать:
Рыбакова Акулина Степановна
Малая Сердоба
, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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