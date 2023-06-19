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Рыбаков Василий Петрович

Место рождения

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Рыбаков Петр Семенович

Мать: Рыбакова Акулина Степановна

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно