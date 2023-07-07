Рыбаков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Рыбакова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбакова Лидия
Смерть
Неизвестно