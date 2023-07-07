Рыбаков Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбаков Николай Петрович

Рыбаков Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Рыбаков Петр Семенович

Мать: Рыбакова Акулина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Рыбакова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Лидия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close