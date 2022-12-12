Широкова (Евстюхина) ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евстюхин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1890
Дочь: Ерохина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Широков Михаил
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Беленцова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Широков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широков Михаил
Смерть
Неизвестно