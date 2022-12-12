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Широкова (Евстюхина) ?

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Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстюхин ?

Мать: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.06.1890

Дочь: Ерохина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Широков Михаил

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Беленцова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Широков Михаил

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Михаил

Смерть
Неизвестно
Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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