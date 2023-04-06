Беленцова (Широкова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленцова (Широкова) Александра Михайловна

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Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Широков Михаил

Мать: Широкова ?

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1925

Дочь: Беленцова Анна Елизаровна

Отец ребёнка: Беленцов Елизар Иванович

Уразово, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беленцов Елизар Иванович

Смерть
1972
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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