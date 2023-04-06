Беленцова (Широкова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Широков Михаил
Мать: Широкова ?
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1925
Дочь: Беленцова Анна Елизаровна
Отец ребёнка: Беленцов Елизар Иванович
Уразово, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край