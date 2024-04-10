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Беленцов Елизар Иванович

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Между 1917 и 1923

Жена: Беленцова (Широкова) Александра Михайловна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1925

Дочь: Беленцова Анна Елизаровна

Мать ребёнка: Беленцова (Широкова) Александра Михайловна

Уразово, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Царева (Беленцова) Раиса Елизаровна

Мать ребёнка: Беленцова (Широкова) Александра Михайловна

Уразово, Валуйский, Белгородская область
Смерть
1976
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

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