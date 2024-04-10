Беленцов Елизар Иванович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1917 и 1923
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1925
Дочь: Беленцова Анна Елизаровна
Мать ребёнка: Беленцова (Широкова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Царева (Беленцова) Раиса Елизаровна
Мать ребёнка: Беленцова (Широкова) Александра Михайловна
Смерть
1976
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край