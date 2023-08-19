Широков Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1890
Дочь: Ерохина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Широкова ?
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Беленцова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Широкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова ?
Смерть
Неизвестно