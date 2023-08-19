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Широков Михаил

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.06.1890

Дочь: Ерохина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Широкова ?

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Беленцова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Широкова ?

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова ?

Смерть
Неизвестно