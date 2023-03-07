Ерохина (Широкова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохина (Широкова) Вера Михайловна

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Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

17.06.1890

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1890

Отец: Широков Михаил

Мать: Широкова ?

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
До 01.01.1913

Муж: Ерохин Дмитрий Иванович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.08.1913

Дочь: Кубаева Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ерохин Дмитрий Иванович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ерохин Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Ерохин Дмитрий Иванович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.02.1923

Дочь: Косова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ерохин Дмитрий Иванович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
25.05.1927

Сын: Ерохин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ерохин Дмитрий Иванович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
1972
Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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