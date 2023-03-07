Ерохина (Широкова) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.06.1890
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1890
Отец: Широков Михаил
Мать: Широкова ?
Бракосочетание
До 01.01.1913
Рождение ребёнка
28.08.1913
Дочь: Кубаева Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ерохин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Ерохин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1923
Дочь: Косова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ерохин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1927
Отец ребёнка: Ерохин Дмитрий Иванович
Смерть
1972