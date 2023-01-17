Ерохин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения?.10.1892
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1892
Отец: Ерохин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
До 01.01.1913
Жена: Ерохина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
28.08.1913
Дочь: Кубаева Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ерохина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Ерохина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
20.02.1923
Дочь: Косова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ерохина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
25.05.1927
Мать ребёнка: Ерохина Вера Михайловна
Смерть
1959