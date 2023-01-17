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Ерохин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

?.10.1892

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1892

Отец: Ерохин Иван

Мать: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
До 01.01.1913

Жена: Ерохина Вера Михайловна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.08.1913

Дочь: Кубаева Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ерохина Вера Михайловна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ерохин Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Ерохина Вера Михайловна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.02.1923

Дочь: Косова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ерохина Вера Михайловна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
25.05.1927

Сын: Ерохин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ерохина Вера Михайловна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
1959
Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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