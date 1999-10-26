Астапов Борис Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапов Борис Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1949

Дата смерти

26.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1949

Отец: Астапов Константин Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.1979

Сын: Астапов Евгений Борисович

Мать ребёнка: Астапова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.1980

Сын: Астапов Вадим Борисович

Мать ребёнка: Астапова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
19.12.1986

Дочь: Астапова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Астапова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астапова Татьяна Николаевна

Смерть
26.10.1999
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