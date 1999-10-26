Астапов Борис Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1949
Дата смерти26.10.1999
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1949
Отец: Астапов Константин Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.1979
Сын: Астапов Евгений Борисович
Мать ребёнка: Астапова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
04.12.1980
Мать ребёнка: Астапова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
19.12.1986
Дочь: Астапова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Астапова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1999