Астапова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?
Рождение ребёнка
13.07.1979
Сын: Астапов Евгений Борисович
Отец ребёнка: Астапов Борис Константинович
Рождение ребёнка
04.12.1980
Отец ребёнка: Астапов Борис Константинович
Рождение ребёнка
19.12.1986
Дочь: Астапова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Астапов Борис Константинович
Бракосочетание
Неизвестно