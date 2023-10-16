Астапова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?

Отец: Черных Николай Александрович

Мать: Черных Августа Александровна

Рождение ребёнка
13.07.1979

Сын: Астапов Евгений Борисович

Отец ребёнка: Астапов Борис Константинович

Рождение ребёнка
04.12.1980

Сын: Астапов Вадим Борисович

Отец ребёнка: Астапов Борис Константинович

Рождение ребёнка
19.12.1986

Дочь: Астапова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Астапов Борис Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астапов Борис Константинович

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